سلطات الاحتلال تهدم منزلين في بلدة سلوان بالقدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات بلدية الاحتلال، صباح يوم الأربعاء، منزلين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأفاد صاحب المنزل يزيد عواد خلايلة بتفاجئه بمحاصرة قوات الاحتلال لمنزله تمهيدًا لهدمه، بينما كان من المقرر عقد جلسة صباح اليوم لتجميد قرار الهدم الذي تسلمه أمس.

واوضح أنه تحدث مع موظفي بلدية الاحتلال وأبلغهم عن موعد جلسة اليوم، وأبرز لهم ورقة من محاميه، "إلا أنهم لم يكترثوا".

وقال "إن قوات الاحتلال أخرجتني وعائلتي ونسيبي مهند خلايلة بالقوة، وشرعوا بعملية الهدم دون السماح لي بإخراج ممتلكاتي الخاصة، وهدموا المنزلين على محتوياتهما".

وتعود ملكية المنزلين لكل من يزيد خلايلة ويقطن فيه مع زوجته و6 أولاد، ومهند عبد خلايلة ويقطن فيه مع زوجته وطفلين.

وتبلغ مساحة كل منزل مئة متر مربع، ومكون المنزل من ثلاثة غرف ومطبخ وحمام، وشيدت قبل نحو 7 أشهر.