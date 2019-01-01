"واللا" العبري : حماس تتجهز للحرب المقبلة واسرائيل تتحدث عن التهدئة وادخال العمال والكاوتشوك

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، أن حركة " حماس " أطلقت صاروخا تجريبيا نحو البحر صباح اليوم.

وقال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع (واللا) العبري: "مرة أخرى أطلقت حماس هذا الصباح، صاروخا تجريبيًا نحو البحر، بينما تتحدث إسرائيل عن التهدئة والكوشوك والفراولة وخروج العمال".

واعتبر بوخبوط أن حركة "حماس تعمل على مدار الساعة للتحضير للحرب القادمة".

يذكر أن صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، ذكرت أمس أن هناك تقديرات في إسرائيل، تُرجح اندلاع عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، حال فشلت جهود "التهدئة".

وقالت "يديعوت": يعتقدون في إسرائيل، أنه في حال فشل جهود التهدئة أو انهيارها سيؤدي ذلك إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع.

وأضافت الصحيفة العبرية: "تبلور مفهوم، أن القوة وحدها هي التي يمكن أن تغير واقع قطاع غزة؛ بهدف تحقيق الهدوء لفترة طويلة"، مستطردة: "ستكون بداية عام 2020 فرصة لاختبار فشل أو نجاح الجهود".