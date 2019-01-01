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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويحذر من إحياء ذكرى الانطلاقة في القدس

الأربعاء 01 يناير 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويحذر من إحياء ذكرى الانطلاقة في القدس


رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في الضفة والقدس، واعتقلت 7 مواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن القوات اعتقلت الشابين ساجي نظام الريماوي (24 عاماً) من منزل ذويه في بيت ريما، والشاب ياسر مضر البرغوثي من دير غسانة شمال غرب رام الله.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف في الخليل، واعتقلت كل من؛ عمر علي مصطفى غنيمات، وعمرو محمد عيسى برادعية، ورامي إبراهيم مصطفى غنيمات، أثناء تواجدهم قرب جدار الفصل العنصري.

وفي نابلس، شنت القوات حملات دهم وتفتيش في مناطق عدة بالمحافظة، واعتقلت الشاب محمد زاهر قط، وهو أسير محرر لم يمض على الإفراج عنه سوى 3 أشهر.

كما داهمت عدة منازل في بلدة بيت فوريك، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم، أمين سر حركة فتح في العيسوية شمال، ياسر درويش.

وأفاد نادي الأسير في القدس، بأن مخابرات الاحتلال شنت حملة ضد قيادات الحركة في القدس، وداهمت منزل أمين سر حركة فتح بالقدس شادي المطور، وطالبت عائلته بتسليم نفسه وتركت له أمر استدعاء.

كما استدعت عضو قيادة إقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقة الـ55 للثورة الفلسطينية.

#الاحتلال #اعتقال #الضفة #القدس

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