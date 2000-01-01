شاهد بوتين قبل 20 عاما وهو يسبح مع الدلافين ( فيديو )

وكالات

أصدر المكتب الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطات لم يسبق لها أن عرضت لبوتين وهو يسبح مع زوج من الدلافين الأليفة.



وتم تصوير الفيديو في منتجع "فاراديرو" الشهير عالميا في ديسمبر 2000 خلال زيارة بوتين الرسمية لكوبا.



وأصبح بوتين رئيسا لروسيا لأول مرة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1999، عندما أعلن الرئيس بوريس يلسين استقالته، وعين بوتين، رئيس الوزراء وقتها، خلفا له.



شغل بوتين منصب الرئيس لفترتين متتاليتين من عام 2000 إلى 2008، وشغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012، قبل إعادة انتخابه رئيسا في عام 2012، ومن ثم في عام 2018.