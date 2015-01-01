  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تمدد ولاية دانون في الأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي

الأربعاء 01 يناير 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تمدد ولاية دانون في الأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي


القدس المحتلة / سما /

تم تمديد ولاية سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون،حتى أيار/مايو 2020. وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تمدد فيها ولايته التي بدأت في 2015. 

في البداية، تم النظر في إمكانية استبدال دانون بشخص آخر - وجاء اسم وزير الأمن العام غلعاد أردان كبديل محتمل - ولكن في نهاية المطاف تقرر أن يستمر دانون في وظيفته.

وأعلن أردان في آب/أغسطس الماضي أنه رفض عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا المنصب. وكتب على تويتر في ذلك الوقت "لقد قررت أنه يجب علي الاستمرار في منصبي كوزير للأمن العام والقضايا الاستراتيجية، وأبقى في إسرائيل خلال هذه الفترة المهمة لأفعل كل ما بوسعي لفوز الليكود بقيادة نتنياهو".

وبعد أن أنهى دانون فترة ولايته الأولية ومدتها ثلاث سنوات، تم تمديدها ثلاث مرات حتى الآن: مرتين في ستة أشهر ومرة واحدة في أربعة أشهر. قبل تعيينه، عمل دانون في حكومة نتنياهو كوزير للعلوم والتكنولوجيا والفضاء. ويعتبر دانون أحد الأعضاء البارزين في الجناح اليميني في الليكود وكان رئيسا لـ "الليكود العالمي".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

"Jewish press": الأوروبيون طالبوا باصدار المرسوم الانتخابي قبل الضغط على اسرائيل بموضوع القدس

مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

الأخبار الرئيسية

"استشاري فتح" يتعهد بإفشال "صفقة القرن"

الرئيس

لا انتخابات بدون القدس.. الرئيس: نمر بمنعطف خطير يتطلب الوقوف بقوة وحزم لحماية مشروعنا الوطني

ايهود باراك

هآرتس تكتب عن عمى إيهود باراك: "ما يحدث في بلفور ليس إسرائيل التي حلمنا بها وحاربنا من أجلها"!

210C2755-306E-4C6C-B269-AF77C0CFEA0A

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية