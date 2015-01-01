إسرائيل تمدد ولاية دانون في الأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي

القدس المحتلة / سما /

تم تمديد ولاية سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون،حتى أيار/مايو 2020. وهذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تمدد فيها ولايته التي بدأت في 2015.

في البداية، تم النظر في إمكانية استبدال دانون بشخص آخر - وجاء اسم وزير الأمن العام غلعاد أردان كبديل محتمل - ولكن في نهاية المطاف تقرر أن يستمر دانون في وظيفته.

وأعلن أردان في آب/أغسطس الماضي أنه رفض عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذا المنصب. وكتب على تويتر في ذلك الوقت "لقد قررت أنه يجب علي الاستمرار في منصبي كوزير للأمن العام والقضايا الاستراتيجية، وأبقى في إسرائيل خلال هذه الفترة المهمة لأفعل كل ما بوسعي لفوز الليكود بقيادة نتنياهو".

وبعد أن أنهى دانون فترة ولايته الأولية ومدتها ثلاث سنوات، تم تمديدها ثلاث مرات حتى الآن: مرتين في ستة أشهر ومرة واحدة في أربعة أشهر. قبل تعيينه، عمل دانون في حكومة نتنياهو كوزير للعلوم والتكنولوجيا والفضاء. ويعتبر دانون أحد الأعضاء البارزين في الجناح اليميني في الليكود وكان رئيسا لـ "الليكود العالمي".