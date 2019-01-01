  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع على الحرارة

الأربعاء 01 يناير 2020 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على الحرارة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، ان يطرأ اليوم الاربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفِي يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا بوجه عام، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية ولاحقاً خلال ساعات الليل على المناطق الوسطى ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
 

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

"Jewish press": الأوروبيون طالبوا باصدار المرسوم الانتخابي قبل الضغط على اسرائيل بموضوع القدس

مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

الأخبار الرئيسية

"استشاري فتح" يتعهد بإفشال "صفقة القرن"

الرئيس

لا انتخابات بدون القدس.. الرئيس: نمر بمنعطف خطير يتطلب الوقوف بقوة وحزم لحماية مشروعنا الوطني

ايهود باراك

هآرتس تكتب عن عمى إيهود باراك: "ما يحدث في بلفور ليس إسرائيل التي حلمنا بها وحاربنا من أجلها"!

210C2755-306E-4C6C-B269-AF77C0CFEA0A

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية