  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل تحذر ايران: سنرد بقبضة من حديد حال إقحامنا في قضية السفارة ببغداد

الأربعاء 01 يناير 2020 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تحذر ايران: سنرد بقبضة من حديد حال إقحامنا في قضية السفارة ببغداد


القدس المحتلة/سما/

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إيران من أن إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاول اقحامها في قضية اقتحام السفارة الاميركية في بغداد، في تصريح للقناة الإسرائيلية 12.

وقال كاتس "هذا تطور دراماتيكي، الإيرانيون مخطئون في فهم جوهر القوة الأميركية". 
وأضاف "عندما تقرر الولايات المتحدة الرد فإنها تفعل ذلك بقوة، وقد أثبتت ذلك أيضا في التاريخ. ليس فقط وزير الخارجية، ولكن الرئيس ترامب أيضا قال إن هذا الهجوم على السفارة نفذته إيران وأنه سيتم الرد عليه. في الواقع، هذا يؤدي إلى تحدي إيران للولايات المتحدة، وقد تكون الإجابات قاسية للغاية"
. كما هدد قائلا "إذا حاول الإيرانيون إشراكنا في هذا الأمر، فبعد هتافات المتظاهرين الموت لإسرائيل"، سنرد بقوة. وأحث الإيرانيين على عدم وضع صبرنا على المحك". 

وحول تصور وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن كيفية الرد على القوى الموالية لإيران "أقترح أن يكون الرد داخل إيران، وليس داخل العراق أو سوريا".

وهاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء مرددين "الموت لأمريكا!"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران، فيما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.
 

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

"Jewish press": الأوروبيون طالبوا باصدار المرسوم الانتخابي قبل الضغط على اسرائيل بموضوع القدس

مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

الأخبار الرئيسية

الرئيس

لا انتخابات بدون القدس.. الرئيس: نمر بمنعطف خطير يتطلب الوقوف بقوة وحزم لحماية مشروعنا الوطني

ايهود باراك

هآرتس تكتب عن عمى إيهود باراك: "ما يحدث في بلفور ليس إسرائيل التي حلمنا بها وحاربنا من أجلها"!

210C2755-306E-4C6C-B269-AF77C0CFEA0A

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟