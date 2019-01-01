اسرائيل تحذر ايران: سنرد بقبضة من حديد حال إقحامنا في قضية السفارة ببغداد

القدس المحتلة/سما/

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إيران من أن إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاول اقحامها في قضية اقتحام السفارة الاميركية في بغداد، في تصريح للقناة الإسرائيلية 12.



وقال كاتس "هذا تطور دراماتيكي، الإيرانيون مخطئون في فهم جوهر القوة الأميركية".

وأضاف "عندما تقرر الولايات المتحدة الرد فإنها تفعل ذلك بقوة، وقد أثبتت ذلك أيضا في التاريخ. ليس فقط وزير الخارجية، ولكن الرئيس ترامب أيضا قال إن هذا الهجوم على السفارة نفذته إيران وأنه سيتم الرد عليه. في الواقع، هذا يؤدي إلى تحدي إيران للولايات المتحدة، وقد تكون الإجابات قاسية للغاية"

. كما هدد قائلا "إذا حاول الإيرانيون إشراكنا في هذا الأمر، فبعد هتافات المتظاهرين الموت لإسرائيل"، سنرد بقوة. وأحث الإيرانيين على عدم وضع صبرنا على المحك".



وحول تصور وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن كيفية الرد على القوى الموالية لإيران "أقترح أن يكون الرد داخل إيران، وليس داخل العراق أو سوريا".



وهاجم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء مرددين "الموت لأمريكا!"، تنديدا بالغارات الجوية التي استهدفت ليل الأحد مقرات فصيل موال لإيران، فيما حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

