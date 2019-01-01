استطلاع "سما" حول الشخصية الأبرز للعام 2019: عباس ودحلان وهنية والنخالة في المقدمة

غزة/سما/

اظهر استطلاع للرأي اجرته وكالة "سما" على موقعها الإلكتروني حول الشخصية الأبرز للعام 2019 واستمر لمدة اسبوع وشارك فيه 5680 شخصًا حصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ما نسبته 28.3 % من أصوات المصوتين فيما حصل القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان على 22.4% من الأصوات .

وحصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على ما نسبته 21.8% من أصوات المصوتين فيما حصل زعيم الجهاد الاسلامي زياد النخالة على 14.6% من الأصوات .

وحصل زعيم حركة حماس في غزة يحيي السنوار على ما نسبت9.7% من الاصوات وحصل القيادي في فتح جبريل الرجوب على ما نسبته 3.2 % من الأصوات .

وتنوه "سما" الى حصول تصويت كبير في الساعة الأخيرة عمل على تغيير النتائج بصورة ملموسة .

واظهر التوزيع الجغرافي للمصوتين مشاركة 45.6% من قطاع غزة و 32.8% من الضفة والقدس ومناطق 48 فيما توزعت باقي نسب المصوتين على مختلف دول العالم.





