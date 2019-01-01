وقفة تضامنية مع الأسير فؤاد الشوبكي في جنين

جنين / سما /

نظم نادي الأسير الفلسطيني والفعاليات الشعبية والشبابية في مدينة جنين، وقفة تضامنية مع الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، تخللها إضاءة 80 شمعة بما يساوي سنوات عمره.

وشارك في الوقفة أسرى محررين وعوائل الأسرى وممثلين عن حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية والعشرات من المواطنين.

ورفع المشاركون في الوقفة، أمام السيباط" البلدة القديمة"، صور الشوبكي ولافتات تطالب بحريته فوراً وإنقاذ حياته من سجون الاحتلال، مرددين الشعارات التضامنية معه والمؤكدة على حرية الأسيرات والأسرى.

وحمل القيادي الفتحاوي عامر السعدي، في كلمة له، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الشوبكي، مؤكداً أن قضية الإفراج عن الشوبكي وكافة أبطال الحرية أولوية لدى الرئيس محمود عباس.

وتابع، " باسم حركة فتح وكافة فصائل العمل الوطني، سنبقى نعمل سوياً حتى تبييض السجون، ولن نتوقف عن الضغط والمتابعة حتى الإفراج عن الشوبكي رفيق الشهيد القائد عرفات ومساعده ".

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حويل، إن هذه الوقفة للتضامن مع القائد الشوبكي تأتي في إطار التأكيد على التزام الحركة اتجاه أسراها وقادتها.

وأضاف،" نقول للاخ الشوبكي، من جنين غراد، كل القوى والفصائل موحدة خلفك ولن نرضى أو نهدأ أو نتوانى حتى الإفراج عنك وعن عميد الأسرى كريم يونس وعضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي والقادة زكريا الزبيدي وجمال ابو الهيجاء وبسام السعدي واحمد سعدات " .

ودعا المشاركون جماهير شعبنا وكافة القوى لتكثيف فعاليات التضامن لنصرة الأسرى وخاصه المرضى منهم لخلق رأي عام دولي لإجبار المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للأفراج عن الأسرى المرضى خاصة الأسير فؤاد الشوبكي.