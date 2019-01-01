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"يديعوت": النساء هم الأكثر شكوى من التمييز في العمل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": النساء هم الأكثر شكوى من التمييز في العمل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن 64% من الشكاوى في إسرائيل ضد التمييز في العمل خلال العقد الأخير، كانت من النساء.
 
ووفقاً لتقرير صارد عن لجنة مساواة فرص العمل، سُجلت في العقد الأخير زيادة في شكاوى النساء والعرب والجالية الأثيوبية، ومعظم شكاوى النساء في العام 2018 كانت عن التمييز بسبب الحمل.
 
وأوضح التقرير أن ثلثي الشكاوى (64%) من التمييز في مكان العمل في العقد الماضي كانت من النساء، حيث كان التمييز الأكثر شيوعاً بسبب الحمل.
 
وكشف التقرير، وجود فجوات كبيرة بين المجموعات السكانية المختلفة في إسرائيل، مشيراً إلى أن الشكاوى المقدمة ضد التمييز بسبب الحمل، تمثل 30% من جميع الشكاوى التي قدمت في العقد الأخير.

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