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صور.. الأجهزة الأمنية تؤمن حفل "إيقاد شعلة" انطلاقة حركة فتح بغزة - التيار الإصلاحي

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. الأجهزة الأمنية تؤمن حفل "إيقاد شعلة" انطلاقة حركة فتح بغزة - التيار الإصلاحي


غزة / سما /

أمّنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، حفل "إيقاد شعلة" وفعاليات إحياء الذكرى الـ 55 لانطلاقة حركة فتح- التيار الإصلاحي بغزة.

وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ ساعات ظهر اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية بمدينة غزة؛ لتأمين وصول المواطنين إلى مكان المهرجان، وتسهيل تحركهم ومنعاً للازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى في قطاع غزة بشكل عام، لتسهيل تحرك المواطنين حرصاً على سلامتهم ومنعاً للازدحام.

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