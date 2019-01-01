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"يديعوت": فريق وزاري إسرائيلي يبحث ضم الأغوار الأحد المقبل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": فريق وزاري إسرائيلي يبحث ضم الأغوار الأحد المقبل


القدس المحتلة / سما /

يجتمع الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك، الذي سيبحث ويدرس ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن، يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن القرار اتخذ بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات الأخيرة من موعده الأسبوع الماضي.

وكانت القناة العبرية السابعة ذكرت يوم الأحد الماضي أن اللجنة ستلتئم خلال أسبوع ونصف لإعداد الخطة اللازمة لضم وادي الأردن تماشيًا مع وعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عشية الانتخابات الأخيرة.

وقال مصدر حينها للقناة إن نتنياهو أوضح أنه سيعزز بكل قوة خطة تطبيق السيادة وسيواصل القيام بذلك.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت صباح ذاك اليوم أنه تم في اللحظات الأخيرة تجميد عقد اجتماع اللجنة الوزارية منعًا لاتخاذ أي قرارات تضع إسرائيل في حالة تصادم أكبر مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية.

وكان نتنياهو تعهد للمستوطنين في غور الأردن يوم الخميس الماضي خلال زيارته للمنطقة بالعمل على تطبيق السيادة من خلال دعم أميركي كبير.

#اسرائيل #الاغوار #الضفة الغربية #ضم الضفة

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