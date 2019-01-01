بعد تقديم لوائح اتهام ضده.. نتنياهو يستقيل من 3 وزارات غدًا ويعين آخرين

القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يستقيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من 3 حقائب وزارية يحتفظ بها لنفسه.

وبحسب تلك المصادر، فإن نتنياهو الذي استقال الأحد من منصب وزارة الصحة وعين يعقوب ليتسمان زعيم حزب يهدوت هتوراة اليميني المتطرف، فسيعين وزراء آخرين بدلًا منه وذلك عملًا بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أمرته بذلك بعد تقديم لوائح اتهام ضده بالفساد.

ويتولى نتنياهو وزارات الزراعة والرفاه و "المهاجرين - الشتات".

ونقل موقع معاريف عن تلك المصادر أن حزب شاس سيتسلم حقيبة وزارية واحدة، وسيتم تعيين وزيرين آخرين من الليكود في المناصب الأخرى.