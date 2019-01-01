  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد تقديم لوائح اتهام ضده.. نتنياهو يستقيل من 3 وزارات غدًا ويعين آخرين

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تقديم لوائح اتهام ضده.. نتنياهو يستقيل من 3 وزارات غدًا ويعين آخرين


القدس المحتلة / سما /

رجحت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن يستقيل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من 3 حقائب وزارية يحتفظ بها لنفسه.

وبحسب تلك المصادر، فإن نتنياهو الذي استقال الأحد من منصب وزارة الصحة وعين يعقوب ليتسمان زعيم حزب يهدوت هتوراة اليميني المتطرف، فسيعين وزراء آخرين بدلًا منه وذلك عملًا بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أمرته بذلك بعد تقديم لوائح اتهام ضده بالفساد.

ويتولى نتنياهو وزارات الزراعة والرفاه و "المهاجرين - الشتات".

ونقل موقع معاريف عن تلك المصادر أن حزب شاس سيتسلم حقيبة وزارية واحدة، وسيتم تعيين وزيرين آخرين من الليكود في المناصب الأخرى.

#نتنياهو #لوائح اتهام #قضايا فساد #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

"Jewish press": الأوروبيون طالبوا باصدار المرسوم الانتخابي قبل الضغط على اسرائيل بموضوع القدس

المرصد السوري: عملية تجنيد "المرتزقة" لإرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف

الأخبار الرئيسية

الرئيس

لا انتخابات بدون القدس.. الرئيس: نمر بمنعطف خطير يتطلب الوقوف بقوة وحزم لحماية مشروعنا الوطني

ايهود باراك

هآرتس تكتب عن عمى إيهود باراك: "ما يحدث في بلفور ليس إسرائيل التي حلمنا بها وحاربنا من أجلها"!

210C2755-306E-4C6C-B269-AF77C0CFEA0A

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟