ايقاد شعلة انطلاقة الذكرى الـ55 للثورة الفلسطينية في بروكسل

بروكسل /سما/

أوقد سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، بلجيكا ولوكسمبورغ، عبد الرحيم الفرا، وأمين سر حركة فتح أيمن قنديل، مساء اليوم الثلاثاء، شعلة انطلاقة الذكرى الـ55 للثورة الفلسطينية في مقر بعثة دولة فلسطين في بروكسل.

ودعا الفرا الكل الفلسطيني إلى الالتفاف حول قيادة منظمة التحرير دفاعا عن تلك الأهداف وصولا إلى تحقيق كامل الأهداف من خلال العمل الدبلوماسي الرسمي والمجتمعي لبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أن شعبنا يناضل من أجل حريته واستقلاله وحرية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ويتشبث بأرض وطنه وبحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع المؤامرات والمشاريع التصفوية، ويصر على العيش بحرية وكرامة في أرض وطنه ويبذل التضحيات الجسام في مواجهة المؤامرات الهادفة الى تصفية قضيته، ولتحقيق الانتصار مهما كلف الثمن وطال المشوار.

بدوره، شدد قنديل، على ضرورة الثبات على المبادئ وعلى درب الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم أرض الوطن دفاعا عن المبادئ، والمضي قدما حتى النصر وبناء الدولة.