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حماس تعلق على قرار الاحتلال اقتطاع 149 مليون شيكل من اموال المقاصة..

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على قرار الاحتلال اقتطاع 149 مليون شيكل من اموال المقاصة..


غزة / سما/

عقبت حركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، على قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات السلطة "المقاصة"، بحجة أن الأخير يدفعها لعائلات الشهداء والأسرى.

وعبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، عن إدانته لاقتطاع الاحتلال جزءاً من أموال "المقاصة" الفلسطينية بحجة أنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.

وأكد برهوم، أن هذا الاقتطاع الإسرائيلي عدواناً على مقدرات شعبنا الفلسطيني ونهبًا لثرواته، ومحاولة لتجريم المقاومة المشروعة، وتقويضًا لعوامل ومقومات صمود شعبنا.

وأضاف: هذا السلوك الإسرائيلي يجب أن يشكل حافزًا وطنيًا للسلطة الفلسطينية للعمل على دعم وإسناد صمود الأسرى وعوائلهم، وصرف كامل مخصصات الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء من أبناء شعبنا كافة وتعزيز صمودهم.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد صادق على قرار اقتطاع 149 مليون شيكل من عائدات السلطة والتي تقوم بصرفها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء.

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