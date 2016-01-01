  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب سيوقع اتفاقًا تجاريًا مع الصين في الشهر المقبل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب سيوقع اتفاقًا تجاريًا مع الصين في الشهر المقبل


واشنطن/ وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان منتصف الشهر المقبل في واشنطن اتفاقاً تجارياً جزئياً جديداً، تم التوصل إليه بعد أشهر من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية.

وقال ترامب في تغريدة "سأوقع على المرحلة الأولى الواسعة والشاملة من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 كانون الأول/ديسمبر".

وتعهد ترامب في حملته الانتخابية عام 2016 بأنه سيعالج مشكلة الأساليب التجارية "غير المنصفة" التي تعتمدها بكين.

وأشار ترامب الثلاثاء إلى أن مراسم التوقيع ستجري في البيت الأبيض بحضور مسؤولين صينيين رفيعين.

وأكد ترامب، الذي يقضي حالياً عطلته في منتجعه في فلوريدا، أنه سيتوجه "في موعد لاحق" إلى بكين لمواصلة المفاوضات حول "المرحلة الثانية" من هذا الاتفاق.

ومنذ آذار/ مارس 2018، تتبادل بكين وواشنطن فرض رسوم جمركية عقابية على ما يساوي مئات مليارات الدولارات من البضائع، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني ويتسبب بتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ووفق واشنطن، يتضمن الاتفاق بنوداً متعلقة بمسألة النقل القسري للتقنيات، ويفتح المجال أمام وصول أفضل إلى السوق الصينية لشركات القطاع المالي الأميركية. وينص أيضاً على أن تشتري بكين بضائع أميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال مرحلة تمتد على عامين.

ومقابل التنازلات الصينية منتصف كانون الأول/ ديسمبر، تراجعت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية.

ووفق شروط الاتفاق، قبلت الولايات المتحدة أن تخفض إلى النصف الرسوم الجمركية التي فرضتها مطلع أيلول/ سبتمبر على 120 مليار دولار من وارداتها الصينية.

#ترامب #اتفاق تجاري #الصين #واشنطن

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

"Jewish press": الأوروبيون طالبوا باصدار المرسوم الانتخابي قبل الضغط على اسرائيل بموضوع القدس

الأخبار الرئيسية

ايهود باراك

هآرتس تكتب عن عمى إيهود باراك: "ما يحدث في بلفور ليس إسرائيل التي حلمنا بها وحاربنا من أجلها"!

الرئيس

رام الله: الرئيس عباس يوقد شعلة انطلاقة "فتح" ويؤكد الثورة مستمرة حتى تحقيق النصر

210C2755-306E-4C6C-B269-AF77C0CFEA0A

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟