  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

هكذا ستحتفل الإمارات بليلة رأس السنة.. ستطرق أبواب "غينتس 2020"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ستحتفل الإمارات بليلة رأس السنة.. ستطرق أبواب "غينتس 2020"


سما / وكالات/

تستعد دولة الإمارات لاستقبال عام 2020، بعروض للألعاب النارية، التي ستضيئ سماءها عند الساعة الثانية عشرة من ليل الثلاثاء، في حدث ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وتتطلع الإمارات هذ العام إلى تسجيل أرقام جديدة في "موسوعة غينيس للأرقام القياسية" من خلال عروض الألعاب النارية التي ستشهدها معظم مناطق الدولة، وتحديدا عبر العرض الذي ينظمه "مهرجان الشيخ زايد" في أبوظبي، وعروض إمارة رأس الخيمة التي تشهد استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة.

وتجتذب عروض الألعاب النارية التي تنظمها دولة الإمارات ليلة رأس السنة، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

ووفق وسائل إعلام إماراتية، فإن "هذا العام سيكون عشاق الألعاب النارية على موعد مع عروض ضخمة يجري الإعداد لها على قدم وساق في كل من أبوظبي دبي والشارقة.. إضافة إلى العرض الذي تعد له إمارة رأس الخيمة وتتطلع للدخول من خلاله إلى تسجيل إنجازين جديدين باسم الإمارة في "غينيس للأرقام القياسية".

الأكثر قراءة اليوم

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

الأخبار الرئيسية

ماجد ابو شمالة

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة عائدات الضرائب عدوان إجرامي وتحذر من فصل غزة