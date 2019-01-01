  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نيابة الأحداث تصدر تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال عام 2019

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة الأحداث تصدر تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال عام 2019


رام الله / سما /

أصدرت نيابة الأحداث بمكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال خلال العام 2019.

وأكدت النيابة أن الهدف من التقرير، العمل على خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها، وتشخيص التحديات المستقبلية في تنفيذ برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية.

وأضافت: إن توقيع فلسطين على اتفاقيات دولية لها علاقة بالأطفال والأحداث من خلال النيابة المختصة، جعلها تحقق تطورا ومزيدا من الإنجازات في ممارسة اختصاصاتها، ورفع قدرات أعضاء نيابة الأحداث والتشبيك مع المؤسسات الشريكة.

وأشارت إلى انه عدد الشكاوى المرسلة وفق آليات دليل شكاوى الأطفال بإجراءات صحيحة وموثقة ومستوفية الشروط المطلوبة بلغ (26) شكوى.

وأوضحت، أنه ومن خلال التحقيق في الشكاوى لوحظ وجود بيئة خطيرة على عدد كبير من الأطفال، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحمايتهم مع الجهات الشريكة في عدالة الأطفال، وفق إجراءات وآليات محددة لحماية الأطفال بما يتواءم مع خصوصية كل حالة.

الأكثر قراءة اليوم

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

الأخبار الرئيسية

ماجد ابو شمالة

قدمنا الكثير من التنازلات.. أبو شمالة: الانتخابات الفلسطينية تمت في الماضي دون استئذان الاحتلال!

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة عائدات الضرائب عدوان إجرامي وتحذر من فصل غزة