نيابة الأحداث تصدر تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال عام 2019

رام الله / سما /

أصدرت نيابة الأحداث بمكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال خلال العام 2019.

وأكدت النيابة أن الهدف من التقرير، العمل على خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها، وتشخيص التحديات المستقبلية في تنفيذ برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية.

وأضافت: إن توقيع فلسطين على اتفاقيات دولية لها علاقة بالأطفال والأحداث من خلال النيابة المختصة، جعلها تحقق تطورا ومزيدا من الإنجازات في ممارسة اختصاصاتها، ورفع قدرات أعضاء نيابة الأحداث والتشبيك مع المؤسسات الشريكة.

وأشارت إلى انه عدد الشكاوى المرسلة وفق آليات دليل شكاوى الأطفال بإجراءات صحيحة وموثقة ومستوفية الشروط المطلوبة بلغ (26) شكوى.

وأوضحت، أنه ومن خلال التحقيق في الشكاوى لوحظ وجود بيئة خطيرة على عدد كبير من الأطفال، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحمايتهم مع الجهات الشريكة في عدالة الأطفال، وفق إجراءات وآليات محددة لحماية الأطفال بما يتواءم مع خصوصية كل حالة.