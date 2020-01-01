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دراسة تكشف عن كمية البلاستيك الذي يتناوله الانسان اسبوعياً

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف عن كمية البلاستيك الذي يتناوله الانسان اسبوعياً


غزة / سما/

كشف الصندوق العالمي للحياة البرية، اليوم الثلاثاء، أن الانسان قد يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيًا، خاصة في مياه الشرب، وكذلك في أغذية مثل المحار، التي تحتوي على المواد البلاستيكية المنتشرة في المحيطات والبحار بشكل ملحوظ.

وأوضح الصندوق العالمي في دراسة حديثة أن إنتاج البلاستيك زاد في الخمسين عامًا الماضية، مما رفع معدل استهلاك المنتجات الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تتكدس على الشواطئ وتتسبب في اختناق الكائنات البحرية.

و وفقاً للدراسة، فإن المواد البلاستيكية لا تتحلل بيولوجيًا، وإنما تتكسر إلى قطع أصغر، وتنتشر في كل مكان بما في ذلك الغذاء، مشيرة إلى أن الشخص الواحد يستهلك، خلال أسبوع، ما يعادل غطاء زجاجة من البلاستيك أو بطاقة ائتمان، بينما يستهلك خلال ستة أشهر، ما يعادل طبق طعام.

وبهذا المعدل من الاستهلاك، قد يصل حجم ما يتناوله الإنسان من البلاستيك خلال عشرة أعوام إلى 2.5 كيلوغرامًا، وأن يستهلك خلال دورة حياته نحو عشرين كيلوغرامًا من جسيمات البلاستيك الدقيقة.

وقال باحث من الصندوق العالمي للحياة البرية، ثافا بالانيسامي، من جامعة نيوكاسل الأسترالية: "إننا لا نعلم أيضا تماما تأثير تناول جسيمات البلاستيك الدقيقة ومتناهية الصغر على الصحة"، مضيفًا أن "كل ما نعلمه أننا نتناوله وأنه قد يسبب تسممًا. هذا بالتأكيد مقلق".

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