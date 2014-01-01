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إسرائيل بدون سفير بالأمم المتحدة: نتنياهو لن يمدد ولاية دانون

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل بدون سفير بالأمم المتحدة: نتنياهو لن يمدد ولاية دانون


القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم تمديد ولاية السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون. وأشارت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن نتنياهو أعلن عن قراره اليوم، الثلاثاء، وهو اليوم الأخير لدانون في منصبه.

ويعني ذلك، أن إسرائيل ستكون ابتداء من غد بدون مندوب في الأمم المتحدة. فقد توجه نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مستوضحا ما إذا بالإمكان تعيين سفير دائم خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية. ونقلت القناة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "الموضوع ما زال قيد البحث".

يشار إلى أن دانون كان قبل توليه منصب السفير في الأمم المتحدة، عضو كنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ورغم مواقفه اليمينية إلا أنه كان من أبرز المنتقدين لنتنياهو. وفي العام 2014، نافس دانون على رئاسة الليكود ضد نتنياهو، ولم يحصل سوى على تأييد 20% من أعضاء الحزب.

وعندما عين نتنياهو دانون سفيرا في الأمم المتحدة، في العام 2015، وهو ما اعتبر استبعادا لدانون عن الحلبة السياسية الداخلية، قال نتنياهو إن "منصة الأمم المتحدة هامة في الوقت الراهن، وأنا مقتنع بأن داني سيحارب بكل قوته من أجل طرح الحقيقة في الحلبة الدولية".

وكان قد تردد اسم وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، كمرشح لتولي منصب السفير في الأمم المتحدة، لكن إردان أعلن في آب/أغسطس الماضي أنه يرفض المنصب.

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