بالاسماء.. الاعلان عن نتائج مسابقة توظيف 1000 منتسب جديد بقوى الأمن بغزة

غزة / سما/

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، نتائج مسابقة توظيف ألف منتسب جديد في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2019.

وقال رئيس الهيئة بهجت أبو سلطان: "إنه وبعد اعتماد النتائج النهائية من قبل وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، تم الموافقة على أخذ ألف جندي للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة.

وأضاف أبو سلطان أن الأخذ سيكون برتبة جندي تحت الاختبار لمدة ستة شهور، وبتسوية على المؤهل العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

وأشار إلى أنه سيتم إلحاق المقبولين بدورة تدريبية لمدة ثلاثة شهور، وذلك ابتداءً من صباح الخميس الموافق 2 يناير 2020, في مقر المديرية العامة للتدريب بمدينة غزة.

وأكد أن الوظائف يتم طرحها وفق حاجة قوى الأمن الفلسطينية، وفي حال سنحت الفرصة لدورات ووظائف أخرى خاصة بالأفراد أو حملة الشهادات الجامعية فإن الوزارة لن تترد في الإعلان عنها.

ويمكن للمتسابق الاطلاع على نتيجة فحصه عبر الرابط التالي: اضغط هنا