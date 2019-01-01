البنك الاسلامي للتنمية يمول مشاريع في فلسطين بـ 1.6 مليون دولار

رام الله / سما /

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشاريع بقيمة 1.6 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء الصالح في مكتبه، مع المهندس محمد أبو ذياب من مكتب استشاري البنك الاسلامي للتنمية-جدة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام الشؤون القانونية اسلام أبو زياد، والمهندس محمد القاضي، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم.

ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة المنح التي تقدمها الصناديق العربية والاسلامية، دعما لتنفيذ مشاريع تطويرية لصالح الهيئات المحلية.