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الأوقاف: أكثر من 29 ألف متطرف اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف: أكثر من 29 ألف متطرف اقتحموا الأقصى منذ بداية العام


القدس المحتلة / سما /

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، إن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال هذا العام 2019 بلغت 29610 متطرفين، تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد.

وأكد الخطيب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكل مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.

وحذر من سعي سلطات الاحتلال تكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشدد الخطيب على إصرار دائرة الأوقاف الاسلامية على مواجهة كافة الإجراءات والانتهاكات ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك، داعياً أبناء بيت الـمقدس وأبناء شعبنا إلى الوحدة ورصّ الصفوف في مجابهة كافة الأطماع المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك بكل مرافقه ومن ضمنها باب الرحمة الذي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، والذي كان عنوان العام بالصبر والرباط.

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