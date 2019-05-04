149 شهيداً من بينهم 33 طفلاً خلال 2019

غزة / سما /

أفاد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال عام 2019 نتيجة لإطلاق النار وقصف الطيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو 149 شهيداً في مختلف محافظات الوطن، 74% منهم من محافظات غزة.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات في بيان له، أن عدد الشهداء الأطفال بلغ 33 شهيد/ة (أي بنسبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي).

وأضاف، أن عدد الشهداء في هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة (161) شهيداً في كل عام.

وأوضح أن فروع التجمع في كافة محافظات الوطن، قامت بعمليات بحث ميداني دقيقة لكافة حالات الشهداء، وخرجت بالنتائج التالية:-

عدد الشهيدات والشهداء 149.

112 شهيداً من محافظات غزة 74% (من العدد الإجمالي)، 69 نتيجة القصف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

37 شهيداً من محافظات الضفة 26% (من العدد الإجمالي).

عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاماً) هو 33 شهيدا/ة.

عدد الشهيدات الإناث 12 شهيدة.

عدد الشهداء الذكور 137 شهيدا.

أصغر الشهداء سناً، الشهيد (الجنين) عبد الله أبو عرار الذي استشهد بتاريخ 4/5/2019، في حي الزيتون/ غزة، والشهيد (الجنين) أيمن محمود المدهون الذي استشهد بتاريخ 5/5/2019، في بيت لاهيا/ غزة، وأكبر الشهداء سناً، الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون (61 عاما) من بيت لاهيا/غزة، استشهد بتاريخ 5/5/2019.

متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاماً وثمانية أشهر.

أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر تشرين الثاني/2019، حيث بلغ عدد الشهداء خلاله 44 شهيداً وشهيدة.

أكثر فئة عمرية استهدفها الاحتلال كانت بعُمر (22 عاما)، وعددهم 10 شهداء.

عدد الشهيدات والشهداء المتزوجين 57 ، 49 من الذكور، و 8 من الإناث.

بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال هذا العام 15 جثماناً، ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 306 جثامين.

عدد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الماضية:-

عام 2015 145 شهيدا/ة.

عام 2016 127 شهيدا/ة.

عام 2017 74 شهيدا/ة.

عام 2018 312 شهيدا/ة.

عام 2019 149 شهيدا/ة

عدد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الماضية 807 شهداء

معدل عام أعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة هو 161 شهيدا سنويا.