الآلاف يشاركون بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة فتح بغزة

غزة/سما/

توافد الآلاف من جماهير شعبنا الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، للمشاركة بإيقاد شعلة الإنطلاقة الـ55 لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

ورفعت الجماهير لافتات للزعيم الراحل ياسر عرفات، والأسير القائد فؤاد الشوبكي، والأسير القائد مروان البرغوثي، وقائد تيار الإصلاح في محمد دحلان، مطالبين بضرورة تحقيق الوحدة الفتحاوية للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.

وكان "تيار الإصلاح الديمقراطي" قد دعا جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في إيقاد شعلة الانطلاقة الخامسة والخمسين، سيرا على طريق القادة العظام، ووفاءً للشهداء والأسرى الذين ضحوا بحياتهم وحريتهم من أجل حركة فتح وثورتنا المجيدة.

قال القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، غسان جاد الله، إن، الفتحاويين الذين حاول البعض من مختطفي الحركة إقصاؤهم، سيقولون كلمتهم اليوم في ذكري الانطلاقة الـ55.