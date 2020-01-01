قائد سلاح الجو الإسرائيلي يحذر: "تفوق الجيش الإسرائيلي غير مضمون"

القدس المحتلة / سما /

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، الثلاثاء من ان "تفوق الطيران الإسرائيلي في اجواء المنطقة هو امر غير مضمون"، وان على الجيش الإسرائيلي العمل للتأكد :"أن نكون مستعدين أيضا في السنوات العشر القادمة".

وتحدث نوركين حول التهديدات الأمنية على إسرائيل في السنوات العشر القادمة متطرقا الى الاحداث الأمنية خلال الأيام الأخيرة بالمنطقة بينها الهجوم الأمريكي في العراق.

وتحدث نوركين عن وصول منظومات الصواريخ S300 و S400 الى منطقة الحدود مع سوريا، وقال محذرا: "في المنطقة الشمالية يواجهنا نظام صاروخي متقدم وخطير".

وتابع :"لا يوجد في مكان آخر في العالم قوة جوية تتعامل مع مثل هذه التهديدات. مهمتي هي المحافظة على حرية عمل الجيش والامر يتحول لأكثر صعوبة. لذلك من المهم التفكير بتخطيط طويل المدى".

وأشار قائد سلاح الجو الى انه من بين طرق الحفاظ على التفوق هي المخططات لاستبدال المروحيات من طراز "ياسعور" بامتلاك طائرات قتالية إضافية.

وحذر: "ان لم نخطط للمستقبل- لن نكون مستعدين" وتابع: "ارتكبنا أخطاء: قبل عام سقطت لدينا طائرة من طراز F16، لكننا فيما لو عملنا بشكل صحيح سننجح بان يكون الوضع الأمني أفضل وكذلك الوضع الاقتصادي- لأنه فيما لو كان الامن قويا فإن الاقتصاد سيكون قويا. لذلك يجب علينا العمل بالحفاظ على تفوقنا الجوي".

وتطرق نوركين الى أشكال التعاون المختلفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي مع قوات جوية أجنبية، بينها: "علاقاتنا لاستخدام المجال الجوي لقبرص واليونان، علاقاتنا مع الايطاليين الذين وصلوا الى هنا لتدريبات دولية. هذا العام للمرة الأولى نفذنا تمرين مع سلاح الجو البريطاني. وبالطبع قبل كل شيئ- علاقاتنا مع سلاح الجو الأمريكي".

ووفقا لنوركين، فان سلاح الجو الاسرائيلي يعمل بالسنوات الأخيرة في الساحة الشمالية بالتنسيق الكامل مع روسيا. وقال متفاخرا: "طيارونا يتجولون في الشرق الأوسط بالليل بارتفاع منخفض".

كما أشار الى ان الهجوم الأمريكي قبل يومين على مقرات الحشد الشعبي في العراق يشكل "احتمال حدوث تحول" بسبب قوته. ووفقا للتقارير فانه قتل 25 مقاتلا من الميليشيات العراقية وأصيب 55 آخرون.