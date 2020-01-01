  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يحذر: "تفوق الجيش الإسرائيلي غير مضمون"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يحذر: "تفوق الجيش الإسرائيلي غير مضمون"


القدس المحتلة / سما /

حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، الثلاثاء من ان "تفوق الطيران الإسرائيلي في اجواء المنطقة هو امر غير مضمون"، وان على الجيش الإسرائيلي العمل للتأكد :"أن نكون مستعدين أيضا في السنوات العشر القادمة". 

وتحدث نوركين حول التهديدات الأمنية على إسرائيل في السنوات العشر القادمة متطرقا الى الاحداث الأمنية خلال الأيام الأخيرة بالمنطقة بينها الهجوم الأمريكي في العراق.

وتحدث نوركين عن وصول منظومات الصواريخ S300 و S400 الى منطقة الحدود مع سوريا، وقال محذرا: "في المنطقة الشمالية يواجهنا نظام صاروخي متقدم وخطير". 

وتابع :"لا يوجد في مكان آخر في العالم قوة جوية تتعامل مع مثل هذه التهديدات. مهمتي هي المحافظة على حرية عمل الجيش والامر يتحول لأكثر صعوبة. لذلك من المهم التفكير بتخطيط طويل المدى". 

وأشار قائد سلاح الجو الى انه من بين طرق الحفاظ على التفوق هي المخططات لاستبدال المروحيات من طراز "ياسعور" بامتلاك طائرات قتالية إضافية.

وحذر: "ان لم نخطط للمستقبل- لن نكون مستعدين" وتابع: "ارتكبنا أخطاء: قبل عام سقطت لدينا طائرة من طراز F16، لكننا فيما لو عملنا بشكل صحيح سننجح بان يكون الوضع الأمني أفضل وكذلك الوضع الاقتصادي- لأنه فيما لو كان الامن قويا فإن الاقتصاد سيكون قويا. لذلك يجب علينا العمل بالحفاظ على تفوقنا الجوي".

وتطرق نوركين الى أشكال التعاون المختلفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي مع قوات جوية أجنبية، بينها: "علاقاتنا لاستخدام المجال الجوي لقبرص واليونان، علاقاتنا مع الايطاليين الذين وصلوا الى هنا لتدريبات دولية. هذا العام للمرة الأولى نفذنا تمرين مع سلاح الجو البريطاني. وبالطبع قبل كل شيئ- علاقاتنا مع سلاح الجو الأمريكي".

ووفقا لنوركين، فان سلاح الجو الاسرائيلي يعمل بالسنوات الأخيرة في الساحة الشمالية بالتنسيق الكامل مع روسيا. وقال متفاخرا: "طيارونا يتجولون في الشرق الأوسط بالليل بارتفاع منخفض". 

كما أشار الى ان الهجوم الأمريكي قبل يومين على مقرات الحشد الشعبي في العراق يشكل "احتمال حدوث تحول" بسبب قوته. ووفقا للتقارير فانه قتل 25 مقاتلا من الميليشيات العراقية وأصيب 55 آخرون.

#سلاح الجو الإسرائيلي #اسرائيل #جيش الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

الأخبار الرئيسية

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة عائدات الضرائب عدوان إجرامي وتحذر من فصل غزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة