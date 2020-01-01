  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاءات بشخصيات مختلفة ومسؤولين أوروبيين.. تقرير: قادة حماس يعملون على اختراق العُزلة الدولية


القدس المحتلة / سما /

كثفت حركة حماس مؤخراً، من اجتماعاتها مع جهات أوروبية وأميركية، في محاولة لاختراق العزلة الدولية التي تُعاني منها، وفتح قنوات اتصال جديدة مع الغرب. 

وأفادت الإذاعة العبرية الثلاثاء، بأن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس خالد مشعل، قد عقد في شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة، مع روبرت مالي، الذي كان مستشارًا خاصًا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لشؤون الشرق الأوسط. وهذا ليس اللقاء الأول بين الجانبين. 

والتقى كبار قادة حماس في قطر، وعلى رأسهم موسى أبو مرزوق، بشخصيات مختلفة، ومسؤولين أوروبيين سابقين في الأسابيع الأخيرة، من بينهم مسؤولون من سويسرا وفرنسا وبريطانيا. وذكرت مصادر فلسطينية، أن وزير خارجية فرنسي سابق، حضر أحد الاجتماعات. 

وأضافت المصادر، أنه نوقشت في بعض الاجتماعات، إمكانية الاعتراف بحماس في المستقبل، واقترح أيضًا، أن تحتفظ قيادة الحركة بصلات مع تلك الشخصيات، ليكونوا بمثابة قناة لتوصيل الرسائل إلى المسؤولين، كل في بلده. 

وأعربت مصادر في السلطة الفلسطينية عن "قلقها"، من أن المسؤولين الأوروبيين والأميركيين، يعطون حماس الانطباع، بأن العالم جاد في الانفتاح عليهم، حتى بدون مطالبة الحركة بـ "دفع الثمن"، وتغيير طريقها وسياساتها. 

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير صحفية بأن مشعل، يستعد لخوض الانتخابات لرئاسة المكتب السياسي لحماس، التي ستجري في غضون ستة أشهر، في عملية تدريجية قد تستغرق عدة أشهر. 

وعُلم أن المحرك وراء ترشيح مشعل لرئاسة حماس، هي قطر وتركيا، اللتان تريدان زيادة نفوذهما داخل حماس، وبالتالي، فإنهن يطمحن لإخراج صنع القرارات من غزة، ووضعه لديهن في أنقرة والدوحة. 

ويتطلع مشعل إلى أن يكون إسماعيل هنية، الرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس، الرجل الثاني في الحركة، بديلا لصالح العاروري، الذي يُعتبر الرجل الثاني في الحركة حاليا، ومحسوب على التيار المقرّب من الجناح العسكري للحركة، الذي يُعتبر أكثر "تشددا" من الجناح السياسي. 

#حماس #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

أسلوب تنقيط الصواريخ غير مقبول.. عضو بالكنيست: خياران امامنا للتعامل مع غزة!

الأخبار الرئيسية

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..عشرات الجرحى في اقتحام الاف العراقيين السفارة الاميركية في بغداد

وقف مسيرات العودة: اتفاق أم فشل؟

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة عائدات الضرائب عدوان إجرامي وتحذر من فصل غزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل