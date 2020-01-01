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الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية بأوروبا يستنكر افتراءات حماس ضد اللواء فرج

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية بأوروبا يستنكر افتراءات حماس ضد اللواء فرج


بروكسل /سما/

 أدان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، كل الافتراءات التي تقوم بها حركة حماس ضد جهاز المخابرات العامة وبشخص اللواء ماجد فرج والتي تأتي متساوقة مع هجوم الاحتلال على القيادة الفلسطينية وفرض العقوبات عليها.
وأكد الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتهامات تأتي في الوقت الذي نحن فيه أحوج إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض والتكاتف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن ما تقوم به حماس بعقد صفقات واتفاقيات سرية هدفها إنهاء القضية الفلسطينية وممثلها الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية.

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