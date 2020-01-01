رئيس بلدية الخليل يوقع اتفاقية تعاون مع ممثلي البلديات الإيطالية

الخليل / سما /

وقع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الثلاثاء، مع وفد إيطالي من عدة بلديات وجامعات إيطالية، على اتفاقية تعاون وصداقة، تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لمدينة الخليل التاريخية.

وأطلع أبو سنينة، الوفد المكون من 120 شخصاً يترأسهم رئيس جمعية الهيئات المحلية السلام وحقوق الإنسان فلافيو لوتي، على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في البلدة القديمة، ومعاناة المواطنين اليومية، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في الوقت الذي تتعرض له الخليل لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال.

وأكد أنّ هذه الزيارة تُدلل على العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيطالي، شاكراً الشعب الإيطالي على تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ قلب مدينة الخليل يُعاني من أكثر من 120 حاجزاً عسكرياً تضيقُ الخناق على المواطنين.

ولفت أبو سنينة إلى أنّ بلدية الخليل تتطلع إلى بناء علاقة تعاون وصداقة مع البلديات الإيطالية لتبادل الخبرات في ظل نقص خدمات البنية التحتية التي تعاني منها بلدية الخليل، مُشيداً بعلاقات التوأمة التي تربط بلدية الخليل ببلديات جنوى، وتورينو، وبيزا، وميلان.

بدوره، أكد لوتي موقف إيطاليا شعباً وحكومةً الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته، لافتاً إلى أنّ هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، وشدد على ضرورة تفعيل علاقات التوأمة بين بلدية الخليل والبلديات الإيطالية والتي من شأنها مؤازرة بلدية الخليل في تطوير مشاريعها التنموية.