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عمان: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج


مسقط/وكالات/

أعلنت مسقط أن سلطان عمان، قابوس بن سعيد آل سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حاليا عمليات العلاج المقررة.

وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".

وأضاف البيان أن السلطان قابوس "يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم، سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".

وزادت المخاوف بشأن صحة سلطان عمان بعدما قام بزيارة قصيرة إلى بلجيكا للعلاج، في وقت سابق من ديسمبر الحالي، وعدم إعلان السلطات العمانية أنباء عن صحته بعد عودته.

والسلطان قابوس البالغ 79 عاما من عمره، يعتبر حليفا للغرب ويحكم عمان منذ قيادته "انقلابا أبيض" عام 1970 بمساعدة بريطانيا، القوة المستعمرة السابقة للسلطنة. 

المصدر: وكالة الأنباء العمانية + رويترز

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