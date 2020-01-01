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طولكرم: الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل العمد بالاشتراك

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: الأشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل العمد بالاشتراك


طولكرم / سما /

 أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي عمار فزع، وعضوية القاضي فراس نزال، والقاضي عبد المالك سمودي، واستنادًا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ عيد كلش بحق المتهم الأول (س،ع) والمتهم الثاني (م،ع) بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل العمد بالاشتراك سندًا لأحكام المادة 328 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

كما حكمت، على المتهم الثالث (أ، م) بتهمة التدخل بالقتل العمد سندا لأحكام المواد 328 و80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عامًا.

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