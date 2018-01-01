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عجز تجارة تركيا يتضاعف مرتين لـ 2.2 مليار دولار

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عجز تجارة تركيا يتضاعف مرتين لـ 2.2 مليار دولار


انقرة / وكالات /

 أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي يوم الثلاثاء، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا قفز 232.2% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 2.234 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا ارتفعت 0.1% على أساس سنوي إلى 15.503 مليار دولار، وإن الواردات قفزت 9.7% إلى 17.737 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات معهد الإحصاء أن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد بلغ في ديسمبر 93.8 نقطة. وينم المؤشر عن توقعات متفائلة للاقتصاد حين يتجاوز 100 نقطة بينما يشير لتشاؤم حين يقل عن هذا المستوى. وكانت آخر مرة تجاوز فيها المؤشر 100 نقطة في مارس 2018.

وقالت الجريدة الرسمية إن تركيا لن تطبق زيادة ضريبية تلقائية على منتجات الكحول والتبغ تمشيا مع تضخم أسعار المنتجين في النصف الأول من العام.

وبموجب قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة، ترتفع الضريبة المفروضة على هذه المنتجات عامة بما يتمشى مع تضخم أسعار المنتجين.

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