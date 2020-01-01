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الاردن : الأمير علي يكشف عن احتجاز لاعب "النشامى" في إيران

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن : الأمير علي يكشف عن احتجاز لاعب "النشامى" في إيران


عمان / وكالات /

قالت قناة المملكة، إنه تم حل العائق الإداري المتعلق بمغادرة اللاعب الأردني أنس بني ياسين من إيران بعدما ألقي القبض عليه، أثناء خروجه من مطار طهران.

ونشر الأمير الأردني، علي بن الحسين تغريدة عبر حسابه على تويتر، مرفقة بصورته مع اللاعب، قال فيها: "أنس مثل الابن لي، هو أروع لاعب ورجل حقيقي. ذهب للاحتراف إلى إيران للعب لناد هناك، الآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها.. عار عليكم".

من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وكان قد أكد مصدر في وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين الثلاثاء أن مركز العمليات في الوزارة تابع قضية لاعب المنتخب بني ياسين المحتجز في إيران، لإنهاء الأزمة وعودة اللاعب إلى بلاده.

وكان لاعب منتخب "النشامى" قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.

وبدأ بني ياسين البالغ 30 عاما، مسيرته الكروية مع عدة أندية محلية منها العربي، وحسين إربد والرمثا وشباب الأردن والفيصلي.

وخاض بني ياسين عدة تجارب احترافية مع نجران والرائد السعوديين والقادسية الكويتي، والظفرة الإماراتي.

المصدر: وكالات 

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