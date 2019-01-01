الديمقراطية تدعو للرد على قرصنة الإحتلال لأموال الشعب

رام الله / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وقيادتها للرد على إجراءات حكومة الإحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافي من أموال المقاصة، بقرارات مدروسة، ومخطط لها، وبعيداً عن الارتجال والإرتباك والتخبط، والإستفادة من دروس التجربة الفاشلة، في الرد على قرصنة الدفعة الأولى من أموال المقاصة للعام 2019، أو منع إستيراد اللحم الحي، حفاظاً على هيبة القرار الفلسطيني، وهيبة المؤسسة الوطنية.

وأضافت الجبهة في بيان لها، أن تجربة السلطة مع قرارات حكومة الإحتلال، في العام 2019، بما يتعلق بأموال المقاصة وإستيراد اللحم الحي.