سلطة النقد تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصر

رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تعليماتها المتعلقة بتنظيم إجراءات فتح الأم حسابات لأبنائها القصر.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيان صحفي، إن إصدار التعليمات جاء بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء العمليات والمستشارين القانونيين للمصارف، وأصبح بإمكان الأم فتح حساب بشكل مباشر لابنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة الأم، وحددت التعليمات في بنودها المتعددة إجراءات فتح الحساب وآليات إدارة الحساب بما يشمل التزامات المصرف في التعامل مع الحساب في النواحي الفنية وإدارة العلاقة مع الأم فاتح الحساب والقاصر صاحب الحساب.

وأكد الشوا أن هذه التعليمات لم تلغِ التعليمات السابقة الصادرة في عام 2009، والمتعلقة بفتح الأم حسابات للقاصرين سواء لمنفعة أو مصلحة القاصر، ولا يزال معمولا بها.

وأبدت المصارف تعاونها الكامل في تنفيذ التعليمات لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين، مؤكدة أنها تتطلع من هذه التعليمات إلى تعزيز مستويات الوعي والثقافة المصرفية لدى جيل الأطفال.