  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

سلطة النقد تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصر

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تصدر تعليماتها المنظمة لفتح الأم حسابات لأبنائها القصر


رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، تعليماتها المتعلقة بتنظيم إجراءات فتح الأم حسابات لأبنائها القصر.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في بيان صحفي، إن إصدار التعليمات جاء بعد عقد مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مدراء العمليات والمستشارين القانونيين للمصارف، وأصبح بإمكان الأم فتح حساب بشكل مباشر لابنها القاصر باسمه الشخصي وبإدارة الأم، وحددت التعليمات في بنودها المتعددة إجراءات فتح الحساب وآليات إدارة الحساب بما يشمل التزامات المصرف في التعامل مع الحساب في النواحي الفنية وإدارة العلاقة مع الأم فاتح الحساب والقاصر صاحب الحساب.

وأكد الشوا أن هذه التعليمات لم تلغِ التعليمات السابقة الصادرة في عام 2009، والمتعلقة بفتح الأم حسابات للقاصرين سواء لمنفعة أو مصلحة القاصر، ولا يزال معمولا بها.

وأبدت المصارف تعاونها الكامل في تنفيذ التعليمات لتعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين، مؤكدة أنها تتطلع من هذه التعليمات إلى تعزيز مستويات الوعي والثقافة المصرفية لدى جيل الأطفال.

#سلطة النقد

الأكثر قراءة اليوم

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

لأول مرة.. غزة تصدر كميات كبيرة من "الشتوي" لدول الخليج

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

الأخبار الرئيسية

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة المزيد من عائدات الضرائب عدوان إجرامي ضد شعبنا

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..الاف العراقيين يحاصرون السفارة الاميركية في بغداد واجلاء السفير وطاقم السفارة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل