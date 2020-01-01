  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية


وكالات

فقدت امرأة تعاني من سرطان البنكرياس حياتها، بعد احتراقها أثناء خضوعها لعملية جراحية في مستشفى برومانيا.

وتوفيت المرأة البالغة من العمر 66 عاما، يوم الأحد 29 ديسمبر، بعد أن عالجها الجراحون في مستشفى فلورياسكا في بوخارست، بمطهر يحتوي على الكحول ثم استخدموا مشرطا كهربائيا لإجراء عملية جراحية.

ويقول السياسي الروماني إيمانويل أنجوريانو، إن الطاقم الطبي في المستشفى أخبره أن المرأة "احترقت وكأنها شعلة" عندما اتصلت الآلة بالكحول أثناء الجراحة في 22 ديسمبر، واستسلمت المرأة في النهاية بعد أسبوع من الحادثة الكارثية، ليتم الإعلان عن وفاتها يوم الأحد الماضي.

وتم إيقاف نشاط المستشفى لمدة ستة أشهر لأنها لم تبلغ عن الحادث، وفقا لموقع G4Media الإخباري الروماني.

وقال نائب وزير الصحة، هوراتيو مولدوفان، إنه كان ينبغي على الجراحين أن يدركوا أن استخدام مطهر يحتوي على الكحول محظور أثناء العمليات الجراحية التي تتم باستخدام مشرط كهربائي.

وأصدر وزير الصحة الروماني، فيكتور كوستاش، بيانا يعد فيه بالتحقيق في الحادثة "المؤلمة"، قائلا: "نأمل أن نتعلم من هذه الحادثة المثيرة للقلق"، وأضاف: "سأبذل أنا وفريق وزارة الصحة قصارى جهدنا لكشف الحقيقة".

الأكثر قراءة اليوم

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

لأول مرة.. غزة تصدر كميات كبيرة من "الشتوي" لدول الخليج

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

الأخبار الرئيسية

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة المزيد من عائدات الضرائب عدوان إجرامي ضد شعبنا

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..الاف العراقيين يحاصرون السفارة الاميركية في بغداد واجلاء السفير وطاقم السفارة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل