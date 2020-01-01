جماهير شعبنا تحيي الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة

رام الله / سما /

يحيي جماهير شعبنا في الوطن والشتات، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وسط دعوات بضرورة الالتفاف خلف القيادة الفلسطينية، والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.

ففي مدينة رام الله، شارك الآلاف في المسيرة التي انطلقت من مدرسة ذكور رام الله الثانوية، وتوجهت إلى دوار المنارة، حيث الاحتفال المركزي الذي حضره عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء من المجلس الثوري للحركة، وقوى وفصائل العمل الوطني.

يتبع...