  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "الثقافة بدون حرية رأي وتعبير ثقافة حبيسة، والثقافة الفلسطينية درع مقاومة أمام الحرب الإسرائيلية الممنهجة على الرواية، وهي مركب رئيسي في المشهد النضالي".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، الثلاثاء في مكتبه برام الله، عددا من ممثلي المؤسسات الثقافية والفنية في فلسطين، بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف.

واطلع رئيس الوزراء من ممثلي المؤسسات على واقع الثقافة وأهم احتياجات المؤسسات الثقافية، إضافة الى عدد من القضايا التي تهم المشهد الثقافي والفني، معربا عن فخره واعتزازه بالمشهد الثقافي الفلسطيني.

#محمد اشتية #حرية رأي

الأكثر قراءة اليوم

ضمن تسوية شاملة ..أنباء عن تفاهمات بشأن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

معاريف: "اسرائيل" توافق على استيراد ثلاثة منتجات زراعية من قطاع غزة

لأول مرة.. غزة تصدر كميات كبيرة من "الشتوي" لدول الخليج

أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي!!

"جيروزاليم بوست": ممثلو الجنائية التقوا حماس عند اعداد ملف التحقيق ضد إسرائيل

الاعلام العبري: نتنياهو يدلي بيان هام مساء اليوم وهذا ما سيتناوله..

الأخبار الرئيسية

9998967730

القوى الوطنية والإسلامية: قرصنة المزيد من عائدات الضرائب عدوان إجرامي ضد شعبنا

متظاهرون يقتحمون السفارة الاميركية في بغداد

فيديو ..الاف العراقيين يحاصرون السفارة الاميركية في بغداد واجلاء السفير وطاقم السفارة

الكابينيت يجتمع اليوم لمناقشة التهدئة في غزة

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل