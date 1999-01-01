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أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية 2019

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية 2019


رام الله / سما /

بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 13.350 مليون فلسطيني؛ 5.039 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.986 مليون في الدول العربية ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية.

واستعرض الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أوضاع الفلسطينيين في نهاية 2019، على النحو التالي:

أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة

قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 5.039 مليون فرداً؛ حوالي 3.020 مليون في الضفة الغربية و2.019 مليون في قطاع غزة. وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

انخفاض في معدلات الخصوبة

انخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولوداً، مقارنة مع 5.9 مولوداً عام 1999؛ 3.7 مولوداً في الضفة الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.

انخفاض في متوسط حجم الأسرة

انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فرداً عام 2000)؛ بواقع 4.8 فرداً في الضفة الغربية و5.6 فرداً  في قطاع غزة.

معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض

بلغ معدل المواليد الخام في العام 2019 في فلسطين 30.2 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 27.7 مولوداً في الضفة الغربية و34.0 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2019 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 3.9 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.

معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيات في الأردن مقارنة بالفلسطينيات في سوريا ولبنان

بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الأردن 3.3 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.7 مولوداً للفلسطينيات في لبنان للعام 2017.

المجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 مجتمع فتي

بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.597 مليون فلسطيني نهاية العام 2019، وبلغت نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر نهاية عام 2018 للذكور 32.8% وللإناث 31.8% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4.4% وللإناث 5.3%.

#الإحصاء الفلسطيني

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