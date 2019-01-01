كيف أكون شخصية مسيطرة؟

وكالات / سما /

الشخصية هي الطريقة التي نفكر بها، نشعر، نتصرف، تجعل استخدامنا لكل شيء مختلفاً عن الأشخاص الآخرين. وتتكون الشخصية من مجموعة من الصفات قد نطلق عليها شخصية جيدة. والشخصية القوية أو الشخصية المسيطرة تحتاج إلى الاعتماد على الذهن القوي لمواجهة تحديات الحياة المختلفة. هذه الشخصية تمتلك مجموعة من الصفات. وبحسب طارق إلياس، خبير التنمية البشرية فالعقل القوي يمتلك قدرة كبيرة على مواجهة التحديات كونه وسيلة قوية لديه موارد ومهارات عقلية وقدرات مادية لمواجهة الصعوبات المختلفة. فالقوة الذهنية تعطينا الشجاعة لكي نتخلص من التوتر والقلق الذي نعاني منه في الحياة، فهي عقلية تتألف من مجموعة من الصفات.



لتصبحي شخصيه قوية هي قومي بتعزيز ثقتك في نفسك بشكل كبير، بأن تشعري بالتقدير تجاه شخصيتك وأن يكون لديك إيمان بأنك شخصيه لها ميزات وسمات تجعلها قوية، وأن تقومي بممارسة بعض من الأنشطة التي تجعل لك مهارات قوية تساعدك في أمور القيادة وأن يكون لديك بعض من المرونة والقدرة على أن تتأقلمي مع الظروف المحيطة بك وأن تعرفي التغييرات التي تحدث من حولك وتقدري على تحملها وتحمل ضغوط العمل.

وأن تكوني مهتمة ببناء علاقات جيدة مع الأشخاص وأن تكوني من الشخصيات المبادرة بالمساعدة وحل المشكلات التي تحدث لكل من حولك.



فالثقة بالنفس تساعدك في اجتياز الكثير من التدريبات والاختبارات القوية وعندما تتراجع مستويات الثقة بالنفس يؤدي إلى صعوبة المواجهة. قد تجدي أن اتخاذ خطوات بسيطة قد تبدو تافهة بالنسبة لك، إلا أنه يمكنك من خلالها تجاوز مجموعة من العقبات المختلفة التي لم تفكري بها أبداً، فالعديد من التحسينات الصغيرة تستند على نجاح نفسها. فهي خطوات صغيرة وملموسة ولكن أنت تصعدين الجبل خطوة بخطوة وليس في قفزات عملاقة. فنحن أقل عرضة للشعور بأننا خارج السيطرة إذا كنا نستطيع تحديد المشاكل الصغيرة داخل الوضع الأكبر والإنجازات الصغيرة تمكنك من الانتقال إلى المرحلة الأعلى. الخلاصة أن الثقة بالنفس هي الإيمان القوي بنفسك وقدراتك على تحقيق أهدافك.



تعني السيطرة أن تحققي التوازن للصراع النفسي والعثور على طرق تمكين نفسك والتأثير في الاتجاه ونتائج حياتك. فالعقل القوي يتحكم في إيقاف مشاعر الخوف ويركز على كيفية الوصول إلى الهدف.



يحتاج الأمر منك القيام بمجموعة من التدريبات للتعرف على كيفية السيطرة على أمور حياتك وإفراغ الذهن من الأفكار الداخلية للتركيز على شيء واحد فقط والتركيز الكامل عليه. وبمجرد أن يصبح العقل هادئاً تتمكنين من تحدي المعتقدات الكاذبة التي تحملينها عن نفسك والتي يمكنك تغييرها بسهولة.

السيطرة هي اليقين بأنك قادرة على مواجهة الأحداث المصيرية وتقبلها وعدم التركيز على الجوانب السلبية.

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