3 عوامل تُعرقل انتقال كافاني إلى أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

يشكو الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، ضروباً من المعاناة والإهمال الرياضي، حيث يبتعد عن الحسابات الأساسية لمدربه توماس توخيل، الذي لا يبدو أنه ينوي أو يعتزم الاعتماد على صاحب الـ23 عاماً على المدى القريب.

وبعد انتشار تقارير صحفية، تفيد أن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مبدئي لضم إدينسون كافاني لـ3 أعوام، يبدو أن انتقال اللاعب إلى قلعة “واندا متروبوليتانو” سيتأجل إلى الأول من يوليو 2020.

وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن الصفقة باتت مؤجلة لثلاثة أسباب، أولها رغبة أتلتيكو مدريد في ضم كافاني مجاناً، لأن مسؤولي الروخي بلانكوس لا يرغبون في دفع الأموال على لاعب ابتعد كثيراً للإصابة في الأشهر القليلة الماضية.

أما السبب الثاني – تقول الصحيفة المذكورة – فيتمثل في رغبة اللاعب الأوروجوياني في الاستمرار مع باريس سان جيرمان إلى غاية الميركاتو الصيفي، وذلك حتى يتمكن من الرحيل مجاناً إلى أي فريق يريده، على اعتبار أن عقده سينتهي في يونيو القادم، وكذلك حتى يُنهي عقده احتراماً للنادي ومشجعيه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لا تريد أيضاً الاستغناء عن خدمات كافاني خلال الانتقالات الشتوية، رغم أنه يتقاضى راتباً ضخماً (10 ملايين يورو)، خاصةً وأنه يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير النادي الباريسي، كونه الهداف التاريخي للفريق.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن كافاني اجتمع مع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي، وأوضح له أنه يرغب في البقاء حتى نهاية الموسم، لكنه في الوقت ذاته ترك له حرية التصرف في وضعه إذا كان النادي يحتاج لبيعه في الشتاء.