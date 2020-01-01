ثائر عيسى يسجل رقم قياسي في دوري السلة

غزة / سما /

سجل ثائر عيسى نجم فريق كرة السلة بنادي خدمات البريج، رقما قياسيا جديدا في تسجيل النقاط، أثناء اللقاء الذي جمع فريقه بفريق بيت حانون الأهلي، ضمن الجولة الثانية لدوري جوال لكرة السلة.

وتمكن عيسى من تسجيل 51 نقطة، من 15 ثلاثية من أصل 17 رمية ثلاثية ناجحة لخدمات البريج و3 ثنائيات، ليسجل رقما قياسيا جديدا لخدمات البريج وله على صعيده الشخصي.

ويعد عيسى أفضل المصوبين للرميات الثلاثية في قطاع غزة منذ الموسم الماضي بتسجيله 55 رمية ثلاثية، ليصبح قادرا على كسر هذا الرقم هذه البطولة بعد تسجيله 15 رمية ناجحة في مباراة واحدة.