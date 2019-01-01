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روحاني: تعيش الجمهورية الإسلامية أصعب ظروفها طيلة السنوات الأربعين الماضية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: تعيش الجمهورية الإسلامية أصعب ظروفها طيلة السنوات الأربعين الماضية


طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية تعيش أصعب ظروفها طيلة السنوات الأربعين الماضية.

وأضاف الرئيس الإيراني خلال مراسم افتتاح خط قطار جديد في مدينة هشتكرد غربي طهران أنه "لولا العقوبات الأمريكية لزادت عائدات إيران بمقدار 100 مليار دولار سنويا".

ولفت روحاني إلى أن إيران تعيش اليوم أقسى أيام العقوبات الأمريكية على بلاده، وأضاف: "جربنا أياما صعبة خلال الثورة والحرب مع العراق، لكننا اليوم نعيش أقسى الظروف، ورغم ذلك فقد صمدنا أمام العدو وسجلنا انتصارات عليه".

وقال الرئيس الإيراني إن "النفط الذي نصدره اليوم ليس بالمقدار الكبير، والعقوبات الأمريكية قلصت عائدات إيران بمقدار 200 مليار دولار على مدى العامين الماضيين"، مشيرا إلى أن "الظروف التي يعيشها المواطن قاسية، ونحن ندير البلاد بصعوبة".

وقال روحاني إنه "إذا كان للرئيس الإيراني مكانة في العالم وإذا كان موضع احترام دولي وقادرا على التكلم في مواجهة أمريكا ومتمكنا من الصمود في وجه الضغوط الأمريكية والأوروبية، فالفضل في ذلك يعود إلى أصوات الشعب. أرغب يوما بنشر تفاصيل كافة مفاوضاتنا مع أمريكا والغرب ليعرف العالم كيف تحدثنا معهم وماذا كانت منجزاتنا".

من جهة أخرى، اعتبر روحاني أن المناورات المشتركة في خليج عمان بين القوات الإيرانية في الجيش والحرس الثوري مع قوتين كبيرتين كروسيا والصين ليست بالأمر البسيط، وقد أغصبت الدول الغربية المتغطرسة، وأضاف: "أمريكا وبريطانيا لم تتمكنا من تحمل المناورات الروسية الإيرانية الصينية".

#روحاني #ايران #اميركا #حصار

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