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الملك سلمان يعزي السيسي بحادثة بورسعيد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يعزي السيسي بحادثة بورسعيد


الرياض /وكالات/

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الدموي في محافظة بورسعيد.

وبعث الملك سلمان، اليوم الأحد، برقية للسيسي قال فيها: "علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد السعودي برقية مماثلة للسيسي جاء فيها: "تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين".

وقتل 23 شخصا على الأقل، حسب السلطات المصرية، السبت الماضي جراء حادث سير دموي وقع على طريق بورسعيد – دمياط، ونجم عن تصادم شاحنة وحافلة ركاب صغيرة كانت تقل عمالا من مصنع للملابس الجاهزة.

المصدر: واس + وسائل إعلام مصرية

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