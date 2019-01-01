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فيديو.. شيرين تعتذر عن تصريحاتها بشأن العوانس

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شيرين تعتذر عن تصريحاتها بشأن العوانس


وكالات / سما /

قدمت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اعتذارها عن تصريحاتها خلال إحدى حفلات “موسم الرياض” في السعودية، والتي أثارت موجة انتقادات نسائية واسعة.

وتعرضت شيرين لموجة انتقادات بعد وصفها من ينتقدنها، خلال حفلتها في نهاية نوفمبر الماضي، بأنهن “عوانس”، حين قالت إن من ينتقد الرجال “شوية عوانس”.

وقالت: “أنا لم أخطئ حينما طالبت السيدات بالعناية بالرجال، لكن لفظ عوانس تسبب في جرح شريحة كبيرة… وأنا لست كبيرة على الاعتذار، لذلك أقول أنا آسفة”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها شيرين الجدل بسبب تصريحاتها على المسرح، إذ منعت من الغناء أكثر من مرة من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر بسبب تصريحاتها السابقة التي اعتبرها البعض إهانة لمصر، حينما وصفت مياه النيل بأنها “مليانة بلهارسيا”.

كذلك، تسببت شيرين في أزمة لنفسها بعد تصريحات لها في حفل آخر بعد أن قالت: “أنا خسارة في مصر”.

#شيرين عبد الوهاب #العوانس

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