فيديو ..الاف العراقيين يحاصرون السفارة الاميركية في بغداد واجلاء السفير وطاقم السفارة

بغداد/وكالات/

أفاد شهود عيان في العراق، الثلاثاء، بأن الاف الموالين للحشد الشعبي يحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، حيث نصبوا خياما للاعتصام.

وأشارت "رويترز" في هذا السياق، نقلا عن مصادر من الشرطة وشاهد عيان، إلى أن الاف المحتجين وعناصر تابعة لفصائل مسلحة عراقية تدعمها إيران تجمعوا أمام السفارة الأمريكية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية فيما قالت رويترز انه قد تم اخلاء السفارة بالكامل من السفير وباقي الموظفين.

بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحتجين يحرقون الأعلام الأمريكية عند بوابة السفارة الأمريكية.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مشيعي قتلى الحشد الشعبي الذين قضوا في الغارة الأمريكية، الأحد الماضي، وهم يدخلون المنطقة الخضراء من الجسر المعلق باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

وظهر المشيعون وهم يرفعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الأنبار.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد.

وقالت مصادر عراقيةإن زعيم كتلة "الفتح" هادي العامري، وأمين عام "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، فضلا عن نواب وشخصيات أمنية يشاركون في التظاهرة أمام مبنى السفارة الأمريكية، وسط شعارات نددت بالقصف الأمريكي على مقرات الحشد، وطالبت بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي وغلق السفارة.

وأكد المراسل أن المتظاهرين، نصبوا خياما وأعلنوا البدء باعتصام مفتوح أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد.

وأفاد مصدر عراقي بأن المحتجين أحرقوا بوابة السفارة، فيما نفى القيادي في كتائب "حزب الله" في العراق، جعفر الحسيني، نيتهم اقتحام السفارة الأمريكية. وقال "لا نية لدينا لإقتحام مبنى السفارة الأمريكية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونقلت "رويترز"عن مسؤولين في وزارة الخارجية العراقية أنه تم إجلاء السفير الأمريكي وموظفي السفارة في بغداد، كما أن أنباء تحدثت عن إجلاء بعثة الأمم المتحدة.