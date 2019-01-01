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العالم يستعد للحظة بداية العام الجديد

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالم يستعد للحظة بداية العام الجديد


وكالات / سما /

استعد المحتفلون في جميع أنحاء العالم اليوم الثلاثاء لبداية العام الجديد والعقد الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية.

وسوف تكون جزيرة ساموا الواقعة في المحيط الهادئ هي أول المحتفلين بوصول عام 2020 بعد أن حولت منطقتها الزمنية من الجانب الشرقي من خط التاريخ الدولي إلى الجانب الغربي قبل ثمانية أعوام .

وكان قرار التحول قد تقدم بالوقت في ساموا إلى الأمام 24 ساعة -حيث تم محو يوم 30 كانون أول/ديسمبر في عام 2011 من التقويم في ساموا والقفز مباشرة إلى 31 كانون أول/ديسمبر.

وسوف يتبع ساموا في استقبال عام 2020 مدينة أوكلاند في نيوزيلندا ومدينة سيدني في أستراليا، حيث من المتوقع أن يحتشد نحو مليون شخص في الجزء الأمامي من الميناء لمشاهدة عرض الألعاب النارية، وهو أحد أكبر الاحتفالات بالعام الجديد في العالم.

وبالرغم من النداءات لإلغاء العرض بسبب خطر حرائق الغابات، منحت سلطات الإطفاء أمس الاثنين الضوء الأخضر لإقامة الاحتفالات.

وفي أوروبا، تستقبل ألمانيا العام الجديد عند بوابة براندنبورج في برلين، وسط تنظيمات جديدة تمنع المحتفلين من إطلاق الألعاب النارية والصواريخ في الموقع الشهير والمنطقة المحيطة به.

وهناك مخاوف من أن يفسد إضراب للنقل في العاصمة الفرنسية باريس الاحتفالات بالعام الجديد، والتي تجذب عادة ملايين المحتفلين.

وتستقبل بريطانيا العام الجديد بعرض ضخم للألعاب النارية عند "عجلة لندن آي" على ضفة نهر التيمز.

وفي نيويورك، من المتوقع أن تتدفق حشود كبيرة إلى ساحة التايمز لحضور احتفالات العام الجديد التي تبلغ ذروتها بسقوط كرة بلورية إيذانا بانتهاء عام 2019 .

#العالم #العام الجديد

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