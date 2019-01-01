كل ما تريد معرفته عن عسر الهضم

وكالات / سما /

حرقة المعدة تؤثر على ملايين الناس، ولكن ما هي بالضبط، وحرقة المعدة حصلت على اسمها من الإحساس المحترق الذي تحصل عليه عندما يسبب الحمض المرتفع من المعدة للمريء الذي يقع خلف القلب إحساس بالنار في الصدر، مما يدعى تناول الادوية المضادة للحموضة التي تعتبر الأكثر مبيعاً في الصيدليات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الباحثون إنه إذا كان لديك أعراض مستمرة ، فقد يكون لديك مرض ارتجاع المريء، حيث أن هناك عضلة تدعى العضلة العاصرة تتحكم في بنية تشبه الباب في أسفل المريء عند دخوله المعدة.

ومع ارتجاع المريء، هذا العضلة العاصرة لا تعمل بشكل صحيح، مما يسمح لحمض المعدة بالعودة إلى المريء، وهذا ما يسمى حمض الجزرGERD، وهي أكثر الحالات المزمنة بين البالغين شيوعًا في الولايات المتحدة، لذلك إليك ما تحتاج إلى معرفته.

أكد الباحثون على أنه من المهم أن ترى طبيبك إذا كانت أعراضك سيئة بدرجة كافية بحيث تتناول مضادات الحموضة أكثر من أربع مرات في الأسبوع أو إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة أخرى مثل ألم الصدر أو صعوبة البلع أو القيء بالدم أو البراز الغامق.

وطالما لا يوجد أي عدوى، قد يوصي طبيبك بفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وأن تتجنب الأطعمة الدهنية المقلية، وإذا كنت تشرب الخمرأوالدخان، فسوف تحتاج إلى التقليل، وبالتأكيد الإقلاع عن التدخين.

إذا كانت لديك حالة خطيرة من ارتجاع المريء، فقد تكون الأدوية ضرورية، وقد يتم إحالتك إلى أخصائي لإجراء اختبار يسمى منظار المعدة، بحيث يمكن للطبيب البحث داخل المريء والمعدة لتشخيص مشكلتك المحددة والتحقق من أي ضرر جسيم.