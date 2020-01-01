قائد سلاح الجو الاسرائيلي: الهجوم الأمريكي ضد أهداف إيرانية بالعراق تحول مهم

القدس المحتلة/سما/



تطرق قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي عميكام نوركين إلى الهجمات الأمريكية على الأهداف الإيرانية في العراق قبل يومين.

وخلال مؤتمر إسرائيلي اليوم الثلاثاء قال نوركين كما نقلت صحيفة معاريف : "إن هجوم القوات الجوية الأمريكية قبل يومين في العراق ضد أهداف إيرانية يعد تحولا مهماً".مضيفا: "نحن في زمن الاضطرابات الذي يعرفه الجميع بالتهديد الإيراني، بما في ذلك النووي. في الساحة الشمالية، نواجه اسلحة فتاكة مضادة لسلاح الطيران وهي صواريخ - s-300 و s-400".

وكانت طائرات أمريكية شنت عدة غارات على مواقعة لعناصر موالية للقوات الإيرانية في العراق بزعم الرد على هجوم صاروخي استهدف قاعدة أمريكية قتل خلالها مدني أمريكي قبل أيام.

ويذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك قال في مؤتمر صحفي للصحفيين في أوروبا الليلة الماضية "أن بلاده لا تعرف مقدمًا ما هي الأهداف التالية التي قد تهاجمها لكنها مستعدة لاستئناف عملياتها ضد الهجوم الإيراني".

