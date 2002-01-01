تيسير خالد يهنئ فتح بذكرى الانطلاقة

رام الله / سما /

هنأ تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قيادة وكوادر وقواعد بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لانطلاقة الحركة والثورة الوطنية الفلسطينية المعاصرة .

وأضاف "نحن نقف على أعتاب إحياء حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقتها ، وهي ذكرى وطنية عزيزة على قلوب جميع الوطنيين الفلسطينيين ، ذكرى الأول من كانون الثاني / يناير 1965 الذي تحول الى عنوان انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، التي فتحت الطريق ، وخاصة بعد هزيمة 1967 لأوسع مشاركة فلسطينية في النضال الوطني من أجل استعادة وصون الهوية الوطنية المستقلة والنضال تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية من أجل العودة وتقرير المصير وبناء دولة فلسطين ، دولة حرة أبية وسيدة ، لجميع أبناء الشعب الفلسطيني أينما تواجدوا ، يطورون فيها هويتهم الوطنية والثقافية ويحافظون فيها جيلا بعد جيل على إرثهم التاريخي ودورهم الحضاري ، أبناء أوفياء لوطنهم فلسطين ، الذي لا وطن لهم سواه".

وأشار خالد في هذه المناسبة الى العلاقة المميزة على امتداد سنوات الكفاح بين الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والتي قامت على ثوابت الدفاع عن البرنامج الوطني المرحلي والدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية وعن قرارها الوطني المستقل.

وأكد أن القوتين حملتا معا البرنامج الوطني المرحلي مع فصائل العمل الوطني وأن الوفاق بينهما شكل دائما رافعة الكفاح الوطني تحت راية هذا البرنامج فيما تعثر التقدم الى أمام كلما اختل التوازن وتباعدت المواقف عن هذه الثوابت ، التي بفضلها وبفضل التضحيات الوطنية الكبيرة احتلت منظمة التحرير الفلسطينية المكانة السياسية والشعبية على المستويات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .

وأكد في هذه المناسبة الوطنية الحاجة الملحة لتنقية العلاقات الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية وفي الوضع الوطني الفلسطيني العام لتمكين الشعب الفلسطيني بجميع قواه وفئاته الاجتماعية من الوقوف في وجه حلف شيطاني تقوده الادارة الاميركية وركيزتها العدوانية في المنطقة اسرائيل من أجل فرض ما تسميه صفقة القرن والتي يجري في سياق تنفيذ خطواتها تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية وفي مواجهة تخاذل عربي يجري في سياقه تطبيع مجاني مخجل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي دون مراعاة الحد الأدنى من احترام ما تم التوافق عليه بين الدول العربية في القمة العربية ، التي انعقدت في بيروت عام 2002.

وأعرب خالد عن الأمل والثقة بأن يواصل الاخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" السير على درب شهداء الحركة وجميع شهداء الشعب، وفي المقدمة منهم الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، ودرب اسرى الحركة واسرى الشعب الفلسطيني بأسره.

ودعا الى ضرورة وأهمية بدء حوار وطني بين جميع المكونات السياسية والمجتمعية الوطنية من أجل الاتفاق على شراكة سياسية حقيقية نعزز على اساسها الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ونسوي فيها خلافاتنا حول افضل السبل لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال لنطوي من خلالها صفحة الانقسام الأسود ونستعيد فيها وحدة النظام السياسي الفلسطيني، من أجل صون وحدة الشعب في الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات والمهجر ومن أجل حماية المشروع الوطني وتوفير عوامل الصمود والنصر، في ظروف نضال هي الأصعب والأقسى في مسيرة كفاحنا الوطني ضد الغزاة والمعتدين الاسرائيليين وأسيادهم في الادارة الاميركية.